Flamengo atropela o Volta Redonda e está na final do Campeonato Carioca

Mesmo com time mesclado, rubro-negro goleou o time da Cidade do Aço por 4 a 1 no Maracanã

O Flamengo não tomou conhecimento do Volta Redonda, venceu o time da Cidade do Aço com grande tranquilidade no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal e está na decisão do Campeonato Carioca. Dessa vez, o Mais Querido derrotou o time visitante por 4 a 1. Gabigol marcou duas vezes. Vitinho e Michael completaram a goleada rubro-negra. João Carlos fez o gol de honra do Volta Redonda, de pênalti, já nos acréscimos da etapa final.

Na semana passada, o atual campeão da Taça Guanabara já havia vencido o jogo de ida da semifinal por 3 a 0. O adversário do Flamengo na decisão do Estadual sairá do duelo entre Fluminense e Portuguesa, neste domingo. O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, diante do Unión La Calera, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Em caso de vitória, o Mais Querido irá carimbar o passaporte para a próxima fase da competição internacional. POR REDAÇÃO TUPI