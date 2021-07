Flamengo atropela o ABC e encaminha vaga para a próxima fase da Copa do Brasil

Com time misto, Rubro-Negro faz 6 a 0 e goleia sem dificuldades

Rolo compressor! Mesmo com alguns titulares poupados, o Flamengo não tomou conhecimento do ABC e goleou os nordestinos por 6 a 0, nesta quinta-feira (29), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, confirmando o favoritismo e pondo um pé e meio na próxima fase da competição de mata-mata. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, duas vezes, Donato (contra) e Michael construíram o placar elástico no Rio de Janeiro. No confronto de volta, daqui a uma semana, em Natal, os comandados de Renato Gaúcho, que, inclusive, alcançou seu quinto triunfo consecutivo, podem perder por até cinco gols de diferença que irão carimbar a classificação.

O primeiro tempo foi um verdadeiro massacre por parte dos cariocas, apenas confirmando as expectativas do confronto. Só nos 10 minutos iniciais, foram três oportunidades criadas pelos donos da casa: uma tentativa de chute de Bruno Henrique, travada pela zaga potiguar; um arremate de canhota feito por Gabigol, cara a cara com o goleiro, que acabou indo para fora; e outra finalização, sem direção, de Everton Ribeiro após boa troca de passes. Na sequência, aos 16, o Rubro-Negro chegou a balançar a rede. Isla encontrou o camisa 27 na área, ao encobrir Welligton, e deixou o atacante na boa para só empurrar a bola dentro da baliza. Porém, a arbitragem assinalou impedimento do lateral chileno e invalidou o lance.

A partir daí, os nordestinos seguiram ainda mais recuados e na esperança de ir à frente somente nos contra-golpes. A equipe da Gávea, no entanto, continuo com a posse e sem dar alívio aos visitantes. E foi assim, na base da insistência, que os comandados de Renato Gaúcho abriram o placar no Maracanã, graças a bela individualidade de Diego. Aos 27, o meia recebeu na intermediária, girou em cima do marcador, passou por outro e sofreu desarme. Bruno Henrique recuperou e sobra ficou para Arrascaeta, que tocou na saída do arqueiro para fazer 1 a 0.

O ABC mal teve tempo de ameaçar uma reação e acabou tomando o segundo, aos 32. Bruno Henrique cruzou da faixa esquerda do gramado, e a defesa afastou. Everton Ribeiro pegou o rebote perto da meia-lua e acionou Gabigol, que dominou, livre, e deslocou Welligton, com categoria no canto esquerdo, ampliando a vantagem. Em seguida, próximo do fim, o Flamengo não tirou o pé e marcou mais duas vezes, de forma consecutiva, aos 41 e 44. O terceiro veio com ótimo arremate de Bruno Henrique, após tabela com Renê, e o quarto novamente com o camisa 9, artilheiro do time, que completou de cabeça para o gol ao aproveitar cruzamento de Arrascaeta, deixando o goleiro apenas na torcida para a bola sair pela linha de fundo.

Na volta do intervalo, com larga diferença no marcador, o Rubro-Negro diminuiu o volume ofensivo e aproveitou para cadenciar mais a partida, fazendo com que a posse aumentasse e as pouquíssimas investidas do adversário fossem evitadas. Depois de alguns minutos sem grandes emoções, os donos da casa voltaram a assustar os potiguares, aos 20. Em cobrança de falta, Bruno Viana apareceu sozinho na área e cabeceou para boa intervenção de Wellington. Pedro e Michael tentaram no rebote, mas não conseguiram o arremate.

Aos 30, os cariocas chegaram ao quinto, em infelicidade de Donato. Os mandantes puxaram rápido contra-ataque, Michael lançou buscando Pedro e o zagueiro do ABC tentou cortar, porém, acabou mandando contra o próprio patrimônio, com a bola morrendo no fundo das redes. Posteriormente, sem sofrer resistência alguma, a equipe de Renato Gaúcho seguiu marcando, desta vez, aos 38: Vinícius Leandro e Welligton se atrapalharam após cruzamento de Vitinho, e a sobra permaneceu com o Michael, bastante participativo, que completou para o gol vazio, decretando a goleada.

Agora, no embalo da quarta goleada seguida, o Flamengo irá voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro, competição na qual ocupa a sexta colocação, com 21 pontos e duas partidas a menos que seus concorrentes. O Rubro-Negro pegará o Corinthians, no domingo (1°), na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16h, pela 14ª rodada da Série A, e precisa ganhar para, talvez, entrar no G-4. Depois, na quinta-feira (5), definirá a vaga nas quartas de final contra o ABC, no Rio Grande do Norte.

POR BRUNO GENTILE