Flamengo apenas empata com o Bragantino

Pedro abriu o placar para o rubro-negro após ótima jogada de Vitinho, ainda na etapa inicial. No segundo tempo, o Bragantino melhorou no jogo e chegou ao empate com um golaço de Artur, que recebeu fora da área e acertou um chute de rara felicidade.

Com o empate fora de casa, o Flamengo soma apenas um ponto e perde a chance de encurtar a distância para o líder Atlético Mineiro, que também empatou com a Chapecoense, em Santa Catarina. O rubro-negro ocupa a terceira colocação com 39 pontos, enquanto o Galo tem 50.