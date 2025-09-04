Flamengo amassa Estudiantes, árbitro atrapalha e duelo fica em aberto

O Flamengo ainda não decidiu sua vaga para a semifinal da Libertadores. Apesar de um primeiro tempo glamoroso, com gol de Pedro aos 14 segundo e Varela aos oito minutos, o resultado não se concretizou. O Rubro-negro não ampliou o placar, o árbitro Andres Rojas, da Colômbia, expulsou Plata e no último lance o Estudiantes diminuiu o marcador para 2 a 1.

Aos 19 minutos, a chance do terceiro. Pedro recebeu ótima bola enfiada dentro da área, cortou o zagueiro e finalizou forte cruzado, mas o goleiro Muslera fez uma defesa incrível no contrapé. Com 28 minutos, mais uma chegada perigosa do Flamengo. De la Cruz achou grande bola enfiada para Varela, que cruzou para entrada da área e Samu Lino bateu mascado, ao lado do gol de Muslera.

O Flamengo literalmente não deixou o Estudiantes tocar na bola e já abriu o placar. Pedro saiu jogando, o time chegou ao ataque, o camisa 9 tabelou com Plata e aos 15 segundos girou pra cima do zagueiro para já deixar o dele. Com oito minutos de jogo, Ayrton Lucas chegou na linha de fundo, cruzou no segundo pau e Varela apareceu sozinho para fuzilar para o gol e ampliar para 2 a 0. Torcida em festa e em êxtase com atuação Rubro-negra.

Segundo tempo

Na etapa final, o Flamengo claramente tirou o pé do acelerador. Mesmo assim, o Estudiantes não chegava e o nome de Rossi nem era citado na partida. Por outro lado, o Rubro-negro escolhia com muita cautela os ataques e até chegava, mas sem tanto perigo para o goleiro Muslera.

Nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, as maiores chances foram com Plata e Lino, mas ambos chutaram em cima do goleiro adversário. Logo em seguida, Filipe Luís viu coisa pra mudar e entrou com Bruno Henrique e Luiz Araújo nos lugares de Pedro e Arrascaeta.

Porém, o jogo ganhou requintes de crueldade perto do fim, após uma decisão muito questionável do árbitro. Em lance em que o zagueiro do Estudiantes chutou o pé de Plata, o juiz deu o segundo amarelo, e consequentemente o vermelho, para o jogador do Flamengo. Com um a menos, os adversários iniciaram uma blitz em busca de um gol para diminuir o placar e levar a decisão para a Argentina.

Aos 45 do segundo tempo, uma defesaça do goleiro Rossi. Bola cruzada na área e de cabeça o jogador do Estudiantes e obrigou o camisa 1 a trabalhar. No entanto, no escanteio seguinte, gol de Carillo como um balde de água fria para o Flamengo.

Agora, com 2 a 1 no placar de ida, o Flamengo pode empatar que fica com a vaga na semifinal. Mas uma virada simples do Estudiantes leva a decisão para os pênaltis. Dois ou mais gols para o clube argentino, classifica eles para a próxima fase.

Gustavo Mota

Me chamo Gustavo Mota, tenho 22 anos e sou jornalista formado. Na Rádio Tupi, repórter de Esportes. Fascinado por futebol, automobilismo e Jogos Olímpicos. Me encontre nas redes em @gustamot.