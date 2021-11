Flamengo abre vantagem no primeiro tempo, mas permite o empate do Athletico-PR nos acréscimos

Gabigol marcou duas vezes e interrompeu o jejum que já durava nove jogos

O Flamengo esteve muito próximo de conquistar três pontos importantíssimos diante do Athletico-PR na tarde desta terça-feira, na Arena da Baixada, mas saiu de Curitiba com apenas um ponto após o empate por 2 a 2 com os donos da casa. Gabigol, que interrompeu um longo jejum que já durava nove jogos, marcou duas vezes. Renato Kayzer e Bissoli fizeram os gols do Athletico-PR, este último, aos 49 minutos do segundo tempo.

Após construir uma boa vantagem no primeiro tempo, o Mais Querido recuou demais e permitiu o empate dos donos da casa. O primeiro do Furacão veio com Renato Kayzer, aos 17 minutos do segundo tempo. O goleiro Diego Alves foi protagonista durante boa parte da etapa final. Após realizar várias defesas difíceis, o arqueiro rubro-negro não conseguiu cortar o cruzamento de Nikão e viu Bissoli chegar sozinho para empatar o jogo, nos acréscimos.

No lance seguinte, o Flamengo se lançou ao ataque e quase conseguiu o gol da vitória com Gustavo Henrique, mas a bola acabou explodindo no travessão após a cabeçada do defensor rubro-negro.

O próximo compromisso do Flamengo será contra o Atlético-GO na próxima sexta-feira, no Estádio do Maracanã. O time agora, tem apenas um jogo a mais que o Atlético-MG, rival na briga pelo título brasileiro nessa temporada. O Mais Querido ocupa a terceira colocação na tabela de classificação com 50 pontos, nove a menos que o Galo.

