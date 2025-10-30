Connect with us

Finalista! Flamengo segura Racing com um a menos e vai para decisão da Libertadores em Lima

Placar terminou 0 a 0 graças ao herói Rossi, que fez uma partida de almanaque

 

Flamengo é o primeiro finalista da Libertadores 2025. O Rubro-negro segurou o Racing com um a menos após expulsão de Plata e vai disputar a decisão da competição em Lima no dia 29 de novembro. O placar terminou 0 a 0 graças ao herói Rossi, que fez uma partida de almanaque.

 

Primeiro tempo

 

O primeiro tempo começou com pressão do Racing. Apesar disso, quem teve o primeiro ataque foi o Flamengo, em chegadas de Carrascal e Arrascaeta Aos 10 minutos, a primeira grande chance do Flamengo com Luiz Araújo, que acertou um chutaço no canto direito do gol do Racing. Mas a resposta foi imediata. No ataque seguinte, o Racing achou uma bola na área e Conechny cabeceou na segunda trave, obrigando Rossi a fazer uma defesa espetacular.

Com 14 minutos, mais uma grande chance do Flamengo. Em belíssima troca de passes, Arrascaeta e Carrascal tabelaram e o uruguaio apareceu sozinho na área. O camisa 10 cruzou rasteiro, Plata passou da bola e Varela completou pro gol mas Cambeses fez ótima defesa. No lance seguinte, Luiz Araújo recebeu e tentou mais um chute de fora da área, que novamente passou raspando a trave.

Mas não pode vacilar para o Racing. Aos 32 minutos, o goleiro Cambeses deu um chutão, a defesa do Flamengo achou que a bola estava morta, mas Solari apareceu sozinho nas costas do Varela, cortou pro meio e bateu forte, por cima do gol. Na jogada seguinte, Arrascaeta recebeu bola após bote de Léo Ortiz, deixou dois no chão, saiu na cara do goleiro e acertou um chute no rosto do goleiro Racing.

No fim da etapa inicial, o Racing ameaçou uma pressão, mas o Flamengo soube se defender. Os argentinos abusaram de cruzamentos na área, mas não conseguiam converter em lances de perigo.

Segundo tempo

45 minutos separavam o Flamengo da quinta final de Libertadores da sua história. Enquanto isso, o Racing brigava em todo lance para roubar a vaga. No início do segundo tempo, os argentinos começaram em cima, apertando a saída de bola e incomodando o Rubro-negro.

E se não bastasse a dificuldade por si só, o Flamengo arrumou um jeito de piorar a situação. Em lance com muita reclamação aos 10 minutos, Plata deu um tapa na perna de um jogador do Racing que foi tirar satisfação com ele e recebeu o cartão vermelho. Nesse momento, Filipe Luís mexeu no time e colocou Danilo no lugar de Carrascal e Bruno Henrique no lugar de Arrascaeta, fechando a zaga e tentando escapar em velocidade.

Nos minutos seguintes, Rossi foi muito exigido. Em duas oportunidades, em lances de bolas aéreas, o goleiro do Flamengo salvou a equipe com grandes defesas.

Depois, a pressão continuava do Racing, mas sem converter em chances de gol. Era muito bola na área e pouca precisão, com o Flamengo conseguindo se defender. O único problema era que a referência era o Bruno Henrique, que não conseguia segurar a bola no ataque.

São Rossi milagroso

Aos 46 do segundo tempo, em meio à pressão do Racing, a maior defesa da edição da Libertadores. Vietto recebeu uma bola sobrada na marca do pênalti, dominou, ajeitou e bateu forte pro gol e à queima-roupa, Rossi salvou a bola com uma defesa sensacional.

E mesmo tentando, o Racing não arrumou nada. Com uma defesa espetacular, sem dar chances ao argentinos, a nação pode gritar: O Flamengo é finalista da Libertadores!

