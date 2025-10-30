Finalista! Flamengo segura Racing com um a menos e vai para decisão da Libertadores em Lima

O primeiro tempo começou com pressão do Racing. Apesar disso, quem teve o primeiro ataque foi o Flamengo, em chegadas de Carrascal e Arrascaeta Aos 10 minutos, a primeira grande chance do Flamengo com Luiz Araújo, que acertou um chutaço no canto direito do gol do Racing. Mas a resposta foi imediata. No ataque seguinte, o Racing achou uma bola na área e Conechny cabeceou na segunda trave, obrigando Rossi a fazer uma defesa espetacular.

Com 14 minutos, mais uma grande chance do Flamengo. Em belíssima troca de passes, Arrascaeta e Carrascal tabelaram e o uruguaio apareceu sozinho na área. O camisa 10 cruzou rasteiro, Plata passou da bola e Varela completou pro gol mas Cambeses fez ótima defesa. No lance seguinte, Luiz Araújo recebeu e tentou mais um chute de fora da área, que novamente passou raspando a trave.

Mas não pode vacilar para o Racing. Aos 32 minutos, o goleiro Cambeses deu um chutão, a defesa do Flamengo achou que a bola estava morta, mas Solari apareceu sozinho nas costas do Varela, cortou pro meio e bateu forte, por cima do gol. Na jogada seguinte, Arrascaeta recebeu bola após bote de Léo Ortiz, deixou dois no chão, saiu na cara do goleiro e acertou um chute no rosto do goleiro Racing.

No fim da etapa inicial, o Racing ameaçou uma pressão, mas o Flamengo soube se defender. Os argentinos abusaram de cruzamentos na área, mas não conseguiam converter em lances de perigo.