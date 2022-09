Finalista! Flamengo confirma favoritismo, volta a vencer o Vélez e está na decisão da Libertadores

O primeiro tempo mostrou uma incomum lentidão do Rubro-Negro, que costume sempre pressionar o adversário atuando no Rio de Janeiro. Mas o que se viu foi um time que girou bastante a bola, com pouca movimentação e sem jogadas perigosas, de fato, que pusessem os argentinos em dificuldade. Enquanto isso, os visitantes apostavam nos contra-ataques em velocidade e diminuíam os espaços atrás.

Acabou sendo assim que o Vélez surpreendeu. Aos 20 minutos, na oportunidade realmente clara da partida até então, Arrascaeta perdeu a posse no meio, Janson recebeu na faixa esquerda e cruzou rasteiro Lucas Pratto ultrapassar Pablo e manda de carrinho ao gol, abrindo o placar. A partir daí, o Flamengo se ligou no jogo e passou, de forma gradual, a assustar mais. Até que, aos 41, Rodinei tocou em Everton Ribeiro, o camisa 7 alçou na área e Pedro, antecipando-se à zaga, cabeceou firme, com direito a toque no travessão e tudo para empatar.

Na volta do intervalo, o confronto foi administrado pela equipe da Gávea, justamente por conta da grande vantagem no agregado. Tanto é que Dorival Júnior optou por sacar, aos 15, Filipe Luís, Vidal e Éverton Cebolinha – os dois primeiros, já amarelados – para as entradas de Ayrton Lucas, Pulgar e Marinho, respectivamente. Mesmo com as mexidas, o Rubro-Negro seguiu com intensidade no ataque e deixou os argentinos completamente acuados no campo defensivo.