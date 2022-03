Final de semana com tempo nublado em todo o estado de Sergipe

No período da manhã, a previsão é de tempo nublado em todo o estado, e durante a tarde, probabilidade chuvas leves nos Territórios Agreste Central, Alto Sertão e Médio Sertão, com tempo parcialmente nublado no Centro Sul e Sul, e tempo nublado nos demais. À noite, existe a possibilidade de precipitações de chuvas isoladas no Médio Sertão o e tempo nublado nos outros territórios. No litoral, teremos temperaturas mínimas em torno de 26,2°C e máximas de 31°C, já no interior, elas variam entre 22,8°C e 32,2°C. Durante os próximos dias, as temperaturas mínimas registradas nas regiões litorâneas tendem a ser de 26,5°C enquanto as máximas ficarão em torno dos 31,0°C. Já no interior, as mínimas devem marcar 24,0°C e as máximas diminuem em relação às últimas semanas, ficando por volta dos 33,0°C.