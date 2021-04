Fim dos Tempos: Pai agride criança de dois anos

Criança de dois anos é intubada em estado grave após ser agredida pelo pai no município de Frei Paulo

Um menino de dois anos está internado em estado grave no Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju, após ser agredida na cabeça pelo pai no Povoado Areias, no município de Frei Paulo, na noite desse sábado (24). De acordo com a Polícia Militar, além do filho, ele ainda teria agredido o avô da criança. Antes de ser preso em flagrante, ele chegou a ser linchado por populares.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e prestou socorro.

A criança foi levada para o Huse. Segundo a unidade, neste domingo (25), ela está intubada para tratar o ferimento na cabeça. Tomografias estão sendo realizadas.

Por causa do linchamento, o suspeito também recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levado à Delegacia de Itabaiana. O caso será investigado pela Polícia Civil.

G1