Festas, corrida de cavalo e muita aglomeração marcaram o final de semana em Tobias Barreto

O mês de maio iniciou com vários eventos nos povoados de Tobias Barreto, aniversários, corrida de cavalo e festinhas entre amigos.

Povoados à exemplo de Montes Coelho, Capitoa e até a Vila de Samambaia foram registrados diversos eventos. Pessoas se aglomeraram sem a utilização de mascarás, além de desrespeitar o decreto estadual colocaram a saúde em risco, devido a pandemia do covid-19.

No domingo, exatamente na divisa com a Bahia próximo a Montes Coelho, de acordo com populares aconteceu uma corrida de cavalo, o que gerou aglomeração de pessoas sem mascarás para assistir à competição. Moradores das comunidades citadas, pedem providencias das autoridades, pois esses tipos de eventos ocorrem com frequência nos finais de semana.

Por Juliano Góis