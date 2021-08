Festa de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos,15 de Agosto de 2021.

Festa de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe

Neste instante, ao som da Lira Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, moradores dos povoados Montes Coelhos, Samambaia, Baixão e Nova Brasília, entre outros, se juntaram aos da sede do município no cortejo de palmas, rezas e pés descalços.

Festa em homenagem à Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, padroeira do município de Tobias Barreto, a 127 quilômetros da capital. Com cantos e louvores, centenas de moradores da região acompanharam a procissão com a imagem da santa pelas principais ruas da cidade. Uma demonstração popular de tradição e fé.

Agora a pouco, foram realizadas uma alvorada em homenagem à padroeira e uma missa solene na igreja matriz que leva o nome da padroeira da cidade conhecida pelo comércio de rendas e bordados.

“O dia da festa da nossa padroeira é motivo de muita alegria para os tobienses. É o momento de agradecer e pedir por paz e prosperidade para o nosso município”, afirmou o prefeito de Tobias Barreto, Dílson de Agripino.

Tradição

A procissão em Tobias Barreto atraiu gente de idades e lugares diversos com o mesmo sentimento que mantém a tradição de louvar à padroeira da cidade fundada no final do século XVI. Laço de fé que une durante todo o percurso, ano a ano, três diferentes gerações de famílias como a da costureira Eleusina Soares, 50 anos. “Desde pequena fui acostumada a participar dessa festa. Hoje é a vez das minhas netas saírem de anjinhas. É um momento muito especial de consagração da nossa fé”, afirmou Eleusina, ao lado da filha Elisângela, 26, e das gêmeas Vitória e Verônica, 7.

Com os pés descalços e terço em mãos, a aposentada Zefira de Jesus, 70, também demonstrou disposição na procissão. O mesmo fôlego para a devoção à Nossa Senhora Imperatriz dos Campos teve o camponês Adeovan Bonfim, 19, que caminhou 16 quilômetros do povoado Nova Brasília, onde mora, para participar da festa na sede do município. “Para mim, esse é um dia sagrado. Com a santa eu aprendo que fé é ter sempre mais vontade”, disse o jovem agricultor.

