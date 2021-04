E lá foi mais um ano de trabalho duro, de altos e baixos, mas com muitas conquistas.

Era 28 de de 2009 quando lançamos a 1a. edição do Jornal Informativo Gloss. 12 anos de muita luta e de muitas realizações, vivendo e compartilhando sonhos… divulgando notícias e publicitando colaboradores que fizeram e fazem parte desta história de sucesso.

Construir o Gloss foi como construir uma família. Nos preocupamos com ela, cuidamos, e queremos vê-la melhorar cada vez mais.



O GLOSS virou referência e deixou de ser apenas um jornal se transformando numa marca… Um sinônimo de sucesso, de destaque, de mil possibilidades positivas e grandiosas.

O GLOSS, somos todos nós, colaboradores, leitores e admiradores do nosso trabalho, e por isso desejo que a união que nos apoia e nos faz crescer seja cada vez maior, fazendo com que cada vez mais pareçamos uma grande família, registrando uma grande história que perdurará no tempo, contando Tobias Barreto, por e para, várias gerações. Que seja mais um ano de vitórias em todos os aspectos.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

CAPA N° 1 – A querida amiga de sempre Maria Antônia Carvalho @maria_antoniaa

RODA-PÉ – O amigo radialista e ex-vereador Adissandro Pinheiro @adissandropinheiro

