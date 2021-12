Feirinha da Gambiarra:  23ª edição movimentou o cenário cultural aracajuano no último domingo, 5

A tarde do último domingo, 5, foi marcada pelo sucesso da 23ª edição da Feirinha da Gambiarra. A primeira das duas edições comemorativas de Natal, planejadas pela equipe do evento para este ano, reuniu, na Praça Zilda Arns, mais de 100 expositores de diferentes setores do empreendedorismo sergipano. Movimentando a economia criativa, a edição contou ainda com apresentações culturais do ramo musical, além de karaokê, espaço kids e uma série de outros atrativos.

“Mesmo sendo um dia chuvoso, a penúltima Feirinha foi um sucesso. É sempre importante dizer o quanto sentimos o carinho da população aracajuana com o projeto e como tem sido cada vez mais satisfatório para nós perceber isso, e não só da parte do público, mas também dos expositores. Foi lindo! Conseguimos arrecadar uma boa quantidade de doações para a instituição adotada da edição e agora vamos rumo a última Feirinha da Gambiarra da ano”, disse a idealizadora do evento, a arquiteta Isabele Ribeiro.

Com atrações musicais conhecidas do evento e também inéditas, o entretenimento do público ficou por conta dos shows de Alex Sant’Anna, apresentando pela primeira vez, ao vivo, as músicas de seu disco Baião Amargo; Celda Fontes e Sany Fontes, fazendo a alegria da criançada com Cantorias Infantis; e, de forma inédita no palco da Feirinha, a cantora Anne Carol, que apresentou um show repleto de músicas autorais.

Em cada edição, a Feirinha da Gambiarra, além de abrir espaço para artistas e empreendedores da capital sergipana, adota também uma instituição de caridade para ajudar. Dessa forma, a única coisa requerida do público, que tem entrada gratuita, é a doação de um quilo de alimento. Para a 23ª edição, a instituição apoiada foi o projeto Tem Sopa no Rosa, para o qual foi arrecadado uma quantidade significativa de alimentos.

Na Sementeira

A última Feirinha da Gambiarra do ano de 2021, que segue com o espírito de comemoração natalina, acontecerá no dia 12 de dezembro, no Parque Governador Augusto Franco, mais conhecido como Parque da Sementeira, das 15h às 21h. O evento contará com apresentação de Yanna, além de uma atração especial para o público infantil, com a banda Bacuri.

Ainda no quesito diversão, o público poderá se aventurar no karaokê, que havia sido suspenso devido às medidas de segurança adotadas em decorrência da pandemia, mas que retornou ao catálogo de atrações do evento neste fim de ano, adaptado para seguir o protocolo de segurança.

Além de arrecadar um item de higiene pessoal, destinado ao Projeto Social CrerSer, que atendem famílias do Conjunto Aloque e proximidades, será solicitado também o uso de máscaras e a verificação do cartão de vacinação, seja ele físico ou no aplicativo para dispositivos móveis ‘Conecte SUS Cidadão’.