FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VÃO RECEBER KITS DE TV DO GOVERNO FEDERAL

Famílias de baixa renda que usam antenas parabólicas para sintonizar canais de televisão vão receber de forma gratuita kits com tecnologia mais moderna. A ação, que foi divulgada nesta terça-feira (19), será promovida pelo Ministério das Comunicações com intuito de liberar a faixa de transmissão reservada para o 5G.

O governo estima alcançar 10,5 milhões de famílias com os kits, que serão distribuídos para registrados no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Atualmente, nesses lares, é utilizado o sinal aberto via satélite na chamada Banda C.

Esse sinal será substituído para evitar interferências na faixa de 3,5 GHz, reservada para o 5G, que começa a operar nas 27 capitais brasileiras em julho. “Essa codificação garante mais qualidade de imagem e som com menos uso de banda satelital”, resumiu o diretor de Inovação, Regulamentação e Fiscalização do Ministério das Comunicações, Otávio Caixeta.

A decisão vem do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na Faixa de 3.625 a 3.700 MHz, criado após o leilão do 5G. Ele é formado por representantes da Anatel, do Ministério das Comunicações, das operadoras vencedoras da licitação, dos radiodifusores e das exploradoras de satélites.

Direto da redação