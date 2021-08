Fabrício Carpinejar é convidado do evento de Boas-Vindas da Unit

Para celebrar o início de mais um semestre letivo, a Universidade Tiradentes preparou um evento de Boas-Vindas 2021.2 com programação imperdível e que pode ser acessada por todos, já que ocorrerá de forma virtual. Será neste dia 13, a partir das 19h30, no canal do Youtube da Unit Sergipe.

Na programação, além de informações úteis para que os estudantes da instituição aproveitem ao máximo as possibilidades para uma vida acadêmica de sucesso, o escritor e poeta brasileiro, Fabrício Carpinejar, irá compartilhar um pouco de seu dom com a palavra.

Durante o momento, o ‘mago das palavras’ como é conhecido, irá compartilhar suas experiências de vida que culminaram em um processo de profundo autoconhecimento. Para ele, “a escrita cura e me curou”. Seu principal tópico, em palestras, é como usar a criatividade em ambientes de adversidade e suscetíveis a crises.

A transmissão do evento será gratuita, mas não ficará salvo no Youtube para acesso pós-evento. Portanto, para não perder a oportunidade de trocar experiências com Fabrício Carpinejar, que responderá perguntas do chat ao vivo, basta clicar no link abaixo e ativar o sininho:

https://www.youtube.com/watch? v=qZu9M4g9TGY

Fabrício Carpinejar

É poeta, jornalista e professor. Autor premiado de mais de 47 livros que já venderam mais de 750 mil exemplares. Já teve mais de 300 mil alunos em seus cursos e palestras. Carpinejar é colunista dos maiores jornais do Brasil e apresentador de diversos programas de rádio e TV, atualmente é comentarista no programa ‘Encontro com Fátima’, da Rede Globo.

Fabrício Carpinejar é um escritor que transita entre poesia, crônicas, infanto- juvenil e reportagem. Por conta da sua habilidade com as palavras, contundência e originalidade nas ideias, Luís Fernando Veríssimo o definiu como uma “usina de lirismo”.

Ele já publicou mais de 40 livros e conquistou mais de 20 prêmios literários, dentre eles estão os prêmios Jabuti, Marengo D’Oro (Itália), Prêmio Nacional Olavo Bilac e diversos outros. Além disso, duas de suas obras já viraram espetáculos teatrais. Acredita com toda sua fé que escrever o curou e pode curar todos que se dedicarem ao exercício da escrita como ferramenta para o autoconhecimento.

