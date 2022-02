Coronel Alexsandro Ribeiro vai assumir o comando do policiamento do interior

O Coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, que deixou o Batalhão da PMSE sediado em Tobias Barreto no último mês de janeiro, vai assumir o Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), conforme publicado hoje, dia 07 de fevereiro, no Boletim Geral Ostensivo (BGO) da PMSE.

O Coronel Ribeiro, tem um histórico de atuação no interior do estado, tendo passado pelos batalhões sediados em Itabaiana (3° BPM), em Lagarto (7°BPM) e em Tobias Barreto, tendo sido comandante deste último, desde a inauguração do mesmo em 2016, até o mês passado.

Dos seus 27 anos de carreira militar, 14 anos foram atuando no interior do estado, o que proporciona ao novo comandante do CPMI uma considerável experiência no território que atuará. Além disso, o Coronel Ribeiro possui um perfil combativo contra a criminalidade, resultando invariavelmente em redução dos índices criminais por onde passou.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE