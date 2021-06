Exclusivo: SindcomTB divulga pesquisa de opinião sobre mudança na feira da coruja

A nossa reportagem recebeu na tarde de hoje, 2 de junho, a pesquisa de opinião encomendada pelo Sindicato do Comércio Varejista em Geral de Tobias Barreto – Sindcomtb sobre a mudança da tradicional Feira da Coruja de Tobias Barreto, ocorrida, de praxe, aos domingos, mas, por conta das restrições impostas para contenção da pandemia de coronavírus, foi transferida para as quartas-feiras.

A ECM Pesquisas (razão social ECM – EDICAO, COMUNICACAO & MARKETING EIRELI), com sede em Aracaju, foi a empresa responsável pelo levantamento e processamento dos dados recolhidos nas entrevistas pessoais. Drielly Julianne Rodrigues Santos (CONRE 5° – Nº 10591) assina como estatístico responsável. Segundo os dados, a margem de confiança da pesquisa é de 95%.

Ao todo, entre os dias 30 e 31 de maio de 2021, 260 pessoas responderam às 9 questões estimuladas e espontâneas. Do total de entrevistados, 101 são barraqueiros ou artesões; 81 são lojistas; 14 são proprietários de pousados; também 14 são proprietários de restaurantes ou lanchonetes e 50 são clientes. Quando indagado sobre o motivo pelo qual os funcionários não foram ouvidos, Marcos Andrade, presidente do SindcomTB, respondeu que não cabe ao sindicato representar os funcionários.

Fonte: ECM Pesquisas

Dentre as perguntas, a de número sete indagava: qual o dia ideal para realização da feira da coruja? Como resposta, 51,92% (135 pessoas) disseram que preferem que a feira seja realizada no domingo, enquanto 38,46% (100 pessoas) optaram pela mudança para as quartas-feiras.

Fonte: ECM Pesquisas





Veja a pesquisa na íntegra:

ECM-Pesquisas