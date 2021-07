Novo Delegado Dr. Gerlândio revela que dormiu na rodoviária antes de passar no concurso

UMA HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

Novo Delegado de Tobias Barreto Dr. Francisco Gerlândio Gomes, revela que dormiu na rodoviária antes de passar no concurso. A revelação foi feita no Programa CONVERSA LEGAL que estreou nesta terça-feira dia 13 julho às 17 horas na Rádio Na Moral e no Portal Tobiense. O programa traz à tona os grandes debates populares, num bate papo descontraído e bem humorado nas vozes de Pinheirinho Na Moral e do Dr. Paulo José. Notícias, prestação de serviço e utilidade pública! Temas Jurídicos e extrajurídicos, com convidados especiais.

Por: Aderyane Pinheiro