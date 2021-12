EXCLUSIVO: Dr. Aloísio, fala sobre o Surto Gripal do vírus influenza A H3N2 em Tobias Barreto.

Parece covid, mas não é: o que se sabe sobre a nova cepa de Influenza.

Vírus é resistente às vacinas desenvolvidas até o momento.

A cidade de Tobias Barreto enfrenta um surto do vírus influenza A H3N2, vírus também associado à rápida disseminação da doença em Salvador na Bahia, no Rio de Janeiro e em mais 4 estados brasileiros. A situação era inesperada por autoridades locais, dado que o mês de dezembro não traz o pico de doenças como essas no país — que, frequentemente, têm seu ápice no inverno.

Além de São Paulo e Rio, Salvador também confirmou que a capital baiana passa por um surto de influenza. Segundo informações do G1, a cidade registrou 77 casos da doença, sendo 74 entre o final de novembro e início de dezembro. Do total registrado nos últimos dois meses, 56 são da nova cepa do vírus.

Especialistas explicam que, ao longo de 2020, a covid-19 dominou o cenário. Praticamente, não foram registrados casos de gripe no ano retrasado. A partir do segundo semestre de 2021, no entanto, com o avanço da vacinação contra a covid, outros vírus respiratórios começaram a reaparecer. Foi o que ocorreu com o sincicial, o bocavírus e, finalmente, a influenza no mês passado.

Informações divulgadas pela BBC na última semana mostram que, até o momento, tudo indica que a nova cepa de influenza que transita no Brasil veio do Hemisfério Norte — região que passa atualmente pelo inverno. A informação é confirmada pelo fato de que a cepa daqui é a mesma presente na Europa e nos Estados Unidos.

Direto da Redação