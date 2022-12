EX PREFEITO ANTONIO NERY AFIRMA QUE GILSON RAMOS MENTE DESCARADAMENTE

O radialista e vereador Gilson Ramos, há algum tempo vem colocando o ex prefeito Toinho Nery como uma das suas principais “pautas” nos programas de rádios, podcast e na Câmara de Vereadores. Dentre as principais acusações, Gilson afirma que o prefeito Dilson de Agripino deixou de cobrar 6 milhões de reais de uma dívida que o então acusado Nery estaria em débito com o município de Tobias Barreto e também, do mesmo Toinho Nery ter recebido aproximadamente 1 milhão de reais na campanha próxima passada e coloca em dúvida onde ele teria gasto esses valores.

Pois bem, em contato com o ex prefeito e hoje advogado Toinho Nery, ele relatou à nossa redação, que o mesmo vem sendo agredido verbalmente há algum tempo pelo radialista e vereador Gilson Ramos, no qual ele já ajudou muito no passado, inclusive com valores que até hoje estão em aberto, e que as atitudes estão sendo tomadas na justiça com, aproximadamente, 40 processos contra Gilson.

“Eu não devo e nunca devi esse valor ao município de Tobias Barreto, mas existem sim alguns processos em aberto que não chegam no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e que, se eu for condenado, irei fazer diferente de Gilson Ramos, irei PAGAR, caso eu seja culpado. Sobre o que eu recebi na campanha, os candidatos que Gilson apoiou como Pastor Heleno e Kaká Santos receberam de fundo partidário muito mais que eu, R$1.160.000,00 (hum milhão e cento e sessenta mil reais) e R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), respectivamente. Além do valor que eu recebi ser o menor dos 3, eu fui o único que não deixei dívida após a campanha. Mas isso ele vai ter que provar na justiça.” Esclarece Toinho Nery.

Vale ressaltar, que recentemente Gilson Ramos fez 02 acordos na justiça para se retratar por acusações feitas a Toinho Nery e terá que pagar 16 cestas básicas à Jadson do conjunto Padre, que irá distribuir para famílias carentes, agora em dezembro.

“Infelizmente Gilson tem essa prática não apenas comigo, mas com várias pessoas, porém agora comigo, a gente vai resolver tudo na justiça, apesar que na justiça ele não afirma o que disse, simplesmente tenta “escapulir” dizendo que não lembra, não foi comigo, tiveram vários candidatos e etc…”

Fonte: Portal Sergipano