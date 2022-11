Ex-ator Guilherme de Pádua morre aos 53 anos

Guilherme de Pádua sofreu um infarto na noite deste domingo, informou o pastor Márcio Valadão

O ex-ator Guilherme de Pádua, de 53 anos, morreu neste domingo (6.nov) vítima de infarto em Belo Horizonte. A informação foi transmitida pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha.

Condenado por matar a atriz Daniella Perez em 28 de dezembro de 1992, o ex-ator e pastor da igreja evangélica pediu perdão à mãe da artista, pela primeira vez, em agosto deste ano. O pedido foi endereçado à novelista Glória Perez, mãe de Daniella, e ao viúvo da vítima, o ator Raul Gazolla.

“Gloria Perez, eu te peço perdão por todo sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Raul Gazolla, eu te peço perdão”, disse Pádua na gravação.

Na época com 22 anos, Daniella foi assassinada com 18 perfurações no tórax, a maior parte na região do coração. O corpo da artista foi encontrado em local ermo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com informações do Estado de Minas/TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais.