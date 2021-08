Evento internacional debaterá a educação ressignificada

Com o objetivo de promover a integração de saberes e colaborar com a formação de professores da Educação Básica de Sergipe, fomentando o desenvolvimento de ações e reflexões críticas e inovadoras, a Universidade Tiradentes (Unit) realizará mais uma edição do Encontro Internacional de Formação de Professores (Enfope) e do Fórum Permanente Internacional de Inovação Educacional (Fopie). O encontro será realizado de 23 a 25 de novembro, no formato virtual, por meio do canal de YouTube da Unit.

O evento é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes e o Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), por meio da Pró-Reitora de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (PPGPE), sob a liderança do Grupo de Pesquisa em Docência, Avaliação, Currículo e Contemporaneidade (GPDACC/PPED/Unit/CNPq).

“O Enfope/ Fopie é um evento consolidado no Estado de Sergipe, em especial para a educação básica, que vem ao longo do tempo desafiando as discussões sobre a educação”, destaca a doutora Andrea Karla Nunes, líder do grupo de Pesquisa e coordenadora do evento.

Para esta edição, o evento debaterá a temática Educação ressignificada: formação docente e práticas disruptivas. “Este ano, estamos em pauta com a educação ressignificada e práticas disruptivas porque entendemos que o contexto da pandemia impôs revermos o lugar de atuação da docência, bem como as práticas pedagógicas que estão sendo e serão praticadas”, enfatiza a docente.

Com contribuições significativas nos âmbitos regional, nacional e internacional, o 12º Enfope e 14º Fopie constituem o segundo maior evento do Estado de Sergipe destinado à Educação Básica. “O evento traz olhares também sobre o currículo em alguns países, como Argentina e Espanha. Os palestrantes internacionais vêm discutir de forma assertiva a formação do professor e os desafios diante de práticas disruptivas”, garante a coordenadora.

O evento representa um importante espaço de debate, uma vez que o momento atual da educação brasileira, sob a ótica da formação de professores, é muito delicado. “Busca-se divulgar, discutir e ampliar a produção científica, tecnológica e cultural, na área de formação docente, em colaboração interinstitucional, tendo como premissa o desenvolvimento da autonomia e emancipação dos sujeitos que ocorre por meio de pensamento científico, crítico, responsabilidade e cidadania, bem como o contexto da contemporaneidade da cultura digital”, frisa Andrea Nunes.

Na programação, haverá a participação de palestrantes de universidades da Espanha, Argentina e Portugal. O encontro está com inscrições abertas pelo site https://portal.unit.br/enfope/ e o prazo de submissão de artigos vai até 30 de setembro.

Assessoria de Imprensa | Unit