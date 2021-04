UFS e da UERN lançam websérie sobre a cultura do cangaço

Os episódios têm os seguintes temas: “A História do Cangaço”, “A Herança Do Cangaço, Na Forma De Viver, Em Sergipe”, “Arte e Cultura No Cangaço”, “Rota Do Cangaço Como Destino Turístico” e “O Cangaço Continua Vivo”.

As gravações tiveram início no dia 11 de janeiro deste ano e se estenderam até o dia 16 do mesmo mês. A websérie foi gravada em Aracaju, Poço Redondo, Canindé de São Francisco – municípios sergipanos -, em Piranhas e Entremontes – municípios alagoanos -, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A produção será veiculada pelo canal do Youtube “O Cangaço Vive”.

A equipe que integra a produção é composta pelos alunos Andrei Ferreira e Pedro Ramos, e pelos professores Vitor Belém e Maíra Bittencourt, da UFS, juntamente com o professor Fabiano Morais e o cinegrafista e editor Adriano Pinheiro, ambos da UERN. O material foi desenvolvido com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).