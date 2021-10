Estudantes de Medicina da Unit fazem estágio de internato em SP

Quatro estudantes dos cursos de Medicina da Universidade Tiradentes (Unit Sergipe) e do Centro Universitário Tiradentes (Unit Alagoas) foram selecionados para o Internato no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo (SP). Esta parte do curso, na qual os alunos fazem um estágio obrigatório, começou no último dia 4 de outubro, e vai até o próximo dia 29. Os participantes se classificaram para o internato após um processo seletivo do qual participaram 46 candidatos.

Da Unit Sergipe, as selecionadas foram Maria Nathalia Prado Simões Mendonça (especialização em Medicina Intensiva), e Renata Lima Batalha de Andrade, Medicina de Emergência/Pronto Atendimento). Já da Unit Alagoas, eles foram Tiago Ferreira Albuquerque Tenório (Clínica Médica/Cardiologia) e Daniela de Souza Carvalho, (Oncologia)

O curso de medicina tem duração média de seis anos e carga horária dividida entre aulas teóricas e práticas. O estágio obrigatório no curso é correspondente aos dois últimos anos e recebe o nome de internato, sendo uma etapa primordial para a formação médica. “É com o internato que os alunos são inseridos no cotidiano da profissão, aprofundando os seus conhecimentos e contando com a ajuda de profissionais experientes”, diz o gerente de Operações Acadêmicas de Saúde do Grupo Tiradentes, Rodolfo Prado.

O objetivo desse estágio curricular é proporcionar uma vivência de internato em um hospital de grande porte e referência internacional, além de possibilitar que o aluno desenvolva novos conhecimentos, habilidades e competências. “O Internato optativo realizado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz permite ao aluno vivenciar a dinâmica de um Hospital de Excelência reconhecido pelo Ministério da Saúde, além de conhecer a dinâmica de funcionamento de um hospital que possui um selo de qualidade fornecido pela Joint Commission International”, frisa o gerente.

No Grupo Tiradentes, o internato pode ser realizado com supervisão, por meio de serviços próprios, convênios ou parcerias em diversas escolas médicas e hospitais associados. Além do HAOC, o GT também tem parceria com outras renomadas instituições de saúde do Brasil e do exterior, como o Cambridge Health Alliance, em Boston (Estados Unidos)..

Atualmente, os cursos de Medicina da Unit Sergipe, em Aracaju, e da Unit Alagoas, em Maceió, possuem alunos em Internato, mas, de acordo com Rodolfo, existe um planejamento para a disponibilidade de vagas para os demais alunos das escolas médicas do Grupo Tiradentes, incluindo a Unit Estância (SE) e as Faculdades Tiradentes (Fits Piedade e Fits Goiana), em Pernambuco, conforme estes alunos cheguem ao período de estágio obrigatório.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz é um dos maiores e mais tradicionais da capital paulista. Ele conta hoje com três unidades, com 350 leitos – incluindo internação e UTI – e 22 salas cirúrgicas. Tem como visão o cuidado pleno à saúde para garantir o melhor resultado à saúde do paciente. Fundado em 1897, desde então as decisões para o cuidado com o paciente são baseadas nas melhores evidências científicas e levam em consideração sua história de vida e necessidades.

Assessoria de Imprensa | Unit