Estudante de Educação Física lidera ranking do Cross Training no JUBs Praia

Os Jogos Universitários Brasileiros – JUBs – Praia 2021 seguem com programação até sábado, 10. Dos 450 atletas universitários de 20 estados, que disputam 10 modalidades de esportes, 50 são acadêmicos da Universidade Tiradentes – Unit.

Dentre eles está o estudante do curso de Educação Física, Gabriel Ribeiro. Atleta de Cross Training em Sergipe, atualmente o jovem está liderando o ranking da modalidade no evento nacional..

Na análise do coordenador do Unit Esportes, professor Walter Thiessen, os acadêmicos da Unit representam Sergipe muito bem em suas modalidades. “Só nesta terça-feira, 06, nossos alunos ganharam no Futevôlei tanto no masculino, quanto no feminino e no Vôlei também levaram uma rodada. Fizemos bonito também no Badminton, no Beach Soccer e no Beach Hand. Sem contar no Cross Training que o Gabriel está no topo do ranking atualmente. Então agora é acompanhar a programação e seguir torcendo por nossos jovens universitários”, convida Thiessen.

Seguindo ainda as recomendações de biossegurança, o JUBs Praia acontece somente mediante teste Covid-19 negativo dos atletas e demais envolvidos (além de apresentação de credencial) e sem a presença de público.

Para torcer, basta acompanhar as competições nas redes sociais da CBDU – Instagram, Facebook e YouTube – com suas transmissões ao vivo de cada partida.

Com informações da CBDU