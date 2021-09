Estreia nesta sexta-feira o Talk Show Na Moral.

A combinação perfeita da música. Um bate-papo com personalidades e entrevistas marcantes, com o talento nato do apresentador Pinheirinho Na Moral.

Você não pode perde!

Nesta sexta-feira, das 18h às 20h na página oficial do Portal Tobiense no Facebook e na Rádio Na Moral.