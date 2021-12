Especialista orienta sobre como transformar o trabalho temporário em definitivo

O trabalho temporário é uma porta de entrada para muita gente que busca recolocação profissional. Afinal, a depender do desempenho do candidato, o trabalho que seria apenas por um período, pode se transformar em algo fixo, efetivo. Para atingir esse objetivo é essencial se atentar a algumas questões que vão além das habilidades para exercer a função, como por exemplo, questões comportamentais que contam muito neste período de avaliação.

“Com o mercado de trabalho ainda mais disputado diante do grande número de desempregados e a geração tímida de vagas, o trabalho temporário é uma porta que se abre para muita gente. Quando o candidato conquista essa chance, o temporário vira realidade e o próximo passo é fazer com que essa vaga efetiva surja ao longo do caminho. É muito importante se atentar às questões comportamentais, pois a todo instante o trabalhador temporário é avaliado por seus gestores. Além disso, demonstre boa vontade, interesse em aprender, disponibilidade, pois são fatores que contam muitos pontos”, destaca a gerente do Unit Carreiras, Janaína Machado.

Para conquistar a efetivação é fundamental ter em mente que está sendo observado a todo momento, e por isso, mostrar proatividade e trazer resultados para a empresa. Segundo a especialista em carreiras, obter um feedback dos gestores é importante para saber se está no caminho certo.

“Neste período é importante também pedir um feedback ao gestor para saber se você está no caminho certo, se há algo que precisa melhorar, pois isso irá refletir no seu desempenho, ampliando assim as chances de efetivação. Além disso, é fundamental ter pontualidade e frequência, já que é um período de total observação por parte dos gestores e esse fator conta ponto com certeza”, enfatiza Janaína Machado.

Asscom | Grupo Tiradentes