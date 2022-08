Espaçonave chinesa envia vídeo com selfie na órbita de Marte

A espaçonave chinesa Tianwen-1, que está orbitando Marte há quase um ano, envio à Terra um belo vídeo com uma selfie que mostra o planeta vermelho ao fundo. O vídeo foi divulgado pela agência espacial da China (CNSA) na véspera do Ano-Novo Chinês, que será celebrado nesta terça-feira (1).

Não é a primeira vez que a sonda envia uma selfie. A primeira foi feita ainda a caminho de Marte, com a escuridão do espaço ao fundo, em outubro de 2020. A segunda é mais recente: foi divulgada há pouco menos de um mês, e mostra o satélite e um dos polos de marte ao fundo.

Mas ao contrário das fotos anteriores, feitas com câmeras remotas ejetadas pelo satélite, o vídeo atual foi capturado por uma câmera na ponta de um braço de 1,6 metros de comprimento, normalmente usado pelos operadores para verificar a integridade da espaçonave.

Por isso ela não aparece inteira no quadro. Ainda assim é possível observar os tanques de combustível (as estruturas esféricas na parte de baixo), o propulsor (entre os tanques) e um dos painéis solares (no lado direito na imagem) se movendo. E a partir dos 25 segundos é possível ver Marte atrás da espaçonave, com a característica “mancha” branca de suas calotas polares.