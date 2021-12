Espaço no Hospital Santa Isabel é reformado pela Unit

Prédio que está de cara nova tem o intuito de acolher acadêmicos, professores e preceptores dos cursos da Saúde da Unit que realizam estágio no Hospital Santa Isabel

Localizado logo na entrada do Hospital e Maternidade Santa Isabel, o prédio foi reformado pela Universidade Tiradentes (Unit) para acolher, a partir de 2022, cerca de 400 estudantes dos cursos da Saúde que realizam estágio no local, além de professores e preceptores. Neste dia 17, o espaço completamente reformado foi entregue.

Acadêmicos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Biomedicina, Nutrição e Psicologia da Unit, que realizem atividades no hospital, terão acesso ao espaço que conta com área de convivência, salas de estudos, guarda-volumes, banheiros com espaço para banho, dormitórios e depósito compõem os ambientes do prédio reformado que também conta com equipamentos como ar-condicionado, geladeira e televisão.

O espaço fortalece o tripé ensino, pesquisa e extensão, favorecendo os estudos de casos clínicos com preceptores antes da prática no hospital. “Foi pensado com muito carinho pela Unit aos nossos estudantes. Ainda tem alguns reparos a fazer, mas a satisfação em entregar essa obra concluída ainda em 2021 é para selar um ano que veio com tanta dificuldade”, comemora a coordenadora de Planejamento Acadêmico da Medicina da Unit, profa Wanessa Lordêlo.

“Essa parceria é fundamental entre a Unit e o Santa Isabel no sentido não só de formar os estudantes para o futuro da profissão, mas para a jornada de atendimento a tantas famílias que dependem do hospital para o nascimento de suas crianças”, relata o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento.

