ESCRITORA TOBIENSE: Thiarlley apresenta seu primeiro livro.

Com textos que mesclam delicadeza com a potência de quem encontrou a própria voz e não vai mais aceitar se calar, ‘Apenas Fugindo: o livro’ é o primeiro livro físico da escritora sergipana, Thiarlley Valadares, de 26 anos. O livro é uma coletânea e conta com crônicas e contos publicados no blog Apenas Fugindo, além de textos inéditos.

A autora, natural de Tobias Barreto, é jornalista e digital influencer, mantém o blog Apenas Fugindo desde 2010, e apresenta um alcance de mais de 1.300.000 seguidores, entre o blog, o Pinterest e o Instagram.

Sobre a escolha do nome, Thiarlley relembra o começo do blog, ainda em seus 15 anos. “Naquela época, eu era muito fã da banda Paramore. Just Running Away era letra de uma música que era uma das minhas favoritas, When It Rains. Eu gostei e ficou. Por um tempo, usei o nome do blog em inglês, mas depois passou a não fazer sentido. Então ficou a tradução: Apenas Fugindo”, explica. Agora, o blog virou livro, com 19 textos, com prefácio do também escrito sergipano, Diogo Souza.

Sobre a importância da escrita em sua vida, a autora diz que as palavras a ajudaram a lidar consigo mesma e seus sentimentos. “E, por mais que eu tente deixar de escrever, é impossível. As palavras me escolheram para levá-las a público e ai de mim se eu não as fizer sair da minha mente para ganhar o mundo”, afirma. ‘Apenas Fugindo: o livro’ é o seu primeiro livro físico, mas Thiarlley estreou na literatura com o livro ‘O Bom Soldado’, publicado em formato digital na Amazon.

“Apenas Fugindo: o livro” está disponível em formato físico e em e-book nos sites das principais lojas e livrarias. Quem quiser mais informações, pode entrar em contato comigo através do Instagram: @apenasfugindo.

Fonte: Infonet