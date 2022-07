Escritora sergipana Thiarlley Valadares celebra dois anos de lançamento da sua primeira obra

O livro ‘O Bom Soldado’, lançado em junho de 2020, marca o início da carreira da autora

Com enredo que mescla história e ficção, trazendo o romance entre uma brasileira e um americano, ambientado no Brasil de 1943 que sofria as consequências da Segunda Guerra Mundial do outro lado do Atlântico, o livro ‘O Bom Soldado’ marcou o início da carreira da autora sergipana, Thiarlley Valadares, de 27 anos.

Lançado em junho de 2020, o livro curto de 49 páginas, no entanto, foi escrito entre 2014 e 2015, quando a escritora ainda cursava jornalismo, após um trabalho para a disciplina de História Social da Mídia. “A gente precisava pesquisar sobre a influência da segunda guerra mundial no Brasil e eu fiquei fascinada com cada conteúdo que encontrava. Depois do trabalho feito, eu continuei pesquisando e um enredo nasceu. Pensei ‘por que não?’ e escrevi um conto que depois vieram mais quatro que se tornaram os capítulos de O Bom Soldado”, explica Thiarlley.

Sobre os cinco anos entre a finalização da obra para a publicação de fato, a escritora diz que foi pura ingenuidade. “Eu sempre me imaginei publicando um livro físico, com muitas páginas e com direito a tudo que se pede de um lançamento. Veio a pandemia e frustrou muitos dos meus planos e a ideia de lançar um livro digital não pareceu tão ruim. Analisei meus materiais prontos e decidi que era hora”, relata.

A autora, natural de Tobias Barreto, é jornalista e digital influencer, mantém o blog Apenas Fugindo desde 2010, e apresenta um alcance de mais de 1.300.000 seguidores, entre o blog, o Pinterest e o Instagram. Após o lançamento de ‘O Bom Soldado’, a autora lançou ‘Apenas Fugindo: o livro’ (2021) em formato físico e digital e ‘Amor em Lugares Fechados’ (2021), apenas em formato digital, que segue sendo o seu livro mais bem-sucedido, ultrapassando a marca de 10 mil páginas lidas desde o seu lançamento, em novembro do ano passado.

“Foram dois anos de um caminho complexo, cheio de dúvidas, aprendendo com os erros e acertos. Tenho muito orgulho da minha trajetória e, mesmo ciente de que poderia ter feito diferente em alguns momentos, é importante compreender cada passo dado até aqui. A jornada do escritor brasileiro vai muito além de apenas escrever e sou muito grata a todas as pessoas que me apoiaram até aqui”, afirma Thiarlley.

Você pode acompanhar o trabalho de Thiarlley Valadares através do seu instagram @apenasfugindo ou no blog apenasfugindo.com

Direto da redação