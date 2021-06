Enfermagem em alta: site disponibiliza 13 mil oportunidades de trabalho

Enfermagem é uma área em ascensão. É o que levantamentos indicam sobre as profissões que mais foram evidenciadas neste período de pandemia. O cenário para a área é cada vez mais promissor, tanto que o site do Banco Nacional de Empregos (BNE) está ofertando 13.447 oportunidades de trabalho com remunerações que vão de R$ 1.603,24 até R$ 3.994,17.

Segundo uma pesquisa feita pelo BNE, em 2020 os meses com maior oferta de vagas foram março e dezembro. Neste ano, o mês de março também se destacou entre os que mais registraram oportunidades para profissionais de enfermagem.

As vagas em destaque na plataforma atualmente são para enfermeiro (3.761 vagas), técnico de enfermagem (8.354 vagas), auxiliar de enfermagem (1.244 vagas), gerente de enfermagem (36 vagas) e supervisor de enfermagem (52 vagas).

“A enfermagem é a maior profissão de saúde no mundo, são cerca de 20 milhões de enfermeiros e acredito que a pandemia trouxe ainda mais visibilidade à área. Pode-se afirmar que ela é imprescindível para a sobrevivência da população. Esse crescimento das vagas é reflexo do momento em que estamos vivendo e reforça também a importância da formação de qualidade para que esses profissionais se destaquem no mercado”, afirmou Derijulie Siqueira de Sousa, professora do curso de Enfermagem da Unit Sergipe e conselheira do Conselho Regional de Enfermagem (COREN/SE).

Outro ponto de destaque da atuação do profissional de enfermagem é o desenvolvimento de protocolos, que neste período tem focado no processo de reabertura dos estabelecimentos, a exemplo das escolas.

“O processo de flexibilização do distanciamento social e a reabertura dos estabelecimentos trouxe a necessidade das escolas em se preparar para mitigação da transmissão do Sars-CoV-2 visto que, junto aos serviços de saúde, as escolas cumprem importante papel na redução da propagação de doenças ao proporcionar ambientes de aprendizado seguros e saudáveis. É gratificante poder contribuir com o retorno das aulas presenciais, com a orientação aos pais sobre o cuidado em manter as medidas de biossegurança em casa e na escola, ser referência no serviço de consultoria e ainda contribuir com a socialização das crianças no momento atual que nos encontramos. O enfermeiro é ator-chave em qualquer circunstância que esteja atrelado à saúde”, ressalta a professora.

Assessoria de Imprensa | Unit