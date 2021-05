ENEM 2021 poderá ser aplicado em janeiro de 2022, diz site

O site G1 noticiou que as aplicações do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2021 – só deverão ocorrer no mês de janeiro de 2022. Segundo o site, a presidenta do Conselho Nacional de Educação (CNE), Maria Helena Guimarães de Castro, disse ter sido informada da data durante reunião com o presidente do Inep (braço do Ministério da Educação (MEC) e organizador da prova),Dupas Ribeiro.

Além disso, ainda segundo Maria Helena, há problemas no orçamento para a realização das provas e que uma portaria deverá ser publicada nesta sexta-feira (14) sobre o tema.

Procurado, o INEP enviou ao site G1 áudio que contempla um trecho da referida reunião, no qual o presidente do Inep afirma que o “Enem está em processo de planejamento”, que “não tinha como assinar algo e definir a data do Enem” e que “estamos engajados para que ocorra este ano”.

O G1 então perguntou às 16h25 da quarta se a edição 2021 do Enem tem a realização garantida neste ano, mas não obteve mais retorno, tanto por e-mail quanto por WhatsApp.

Uma portaria publicada ontem (12) com as metas globais do Inep não incluía a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, considerado o maior vestibular do país, mas apenas o “planejamento e preparação técnica” da prova, elaborados a partir da análise do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

Metas institucionais globais do Inep para o ciclo de 2021, publicadas no ‘Diário Oficial da União’ — Foto: Reprodução/DOU

Em nota, o Inep diz: “O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) trabalham para realizar o Enem em 2021. O edital referente aos pedidos de isenção da taxa de inscrição já foi inclusive publicado. O sistema será aberto para solicitações de isenção na próxima semana, em 17 de maio.”

Outras avaliações de responsabilidade do órgão governamental constam nas metas de 2021, embora o não se encontre a definição de data de aplicação.

Com informações do G1.