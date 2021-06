ENEM 2021: Inscrições para a prova iniciam hoje (30)

A mais importante porta de entrada para o ensino superior no país, a edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – abre as inscrições hoje (30). Todos os interessados devem fazer inscrição através da Página do Participante, no endereço eletrônico enem.inep.gov.br, até o dia 14 de julho. Os candidatos que pediram isenção também devem se inscrever. Para quem não conseguiu ou não tem direito à isenção, o valor para participar do certame é de R$ 85,00 que deve ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

Esse ano, as provas serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro nas modalidades impressa e virtual, esta última com quantitativo limitado de participantes. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha, que avaliarão as seguintes áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias.

O Inep preparou um passo a passo para ajudar no processo de inscrição.

PASSA A PASSO INSCRIÇÕES ENEM 2021

O primeiro passo é acessar a Página do Participante, no endereço eletrônico enem.inep.gov.br. Na primeira tela, a assistente virtual Nanda apresentará algumas informações referentes ao exame. Após lê-las, o participante deve clicar no botão “Inscrição”.

Antes de iniciar a inscrição, será aberta uma caixa de diálogo com um desafio para identificação de ícone. Basta selecionar a imagem correspondente à pergunta da assistente virtual. Em seguida, serão solicitados o número do CPF e a data de nascimento do participante. Após essas informações, basta clicar na opção “Iniciar a inscrição”. É importante lembrar que os dados pessoais informados devem ser iguais aos cadastrados na Receita Federal. Inscrições com dados diferentes dos da Receita não serão aceitas.

A Nanda identificará o participante, com base nos dados informados. Em seguida, o participante selecionará o botão “Próximo”, que direciona para as páginas de preenchimento dos dados pessoais e endereço. Ao preencher as informações, basta passar para as telas seguintes, sempre clicando em “Próximo”.

Em seguida, aparecerá a aba “Atendimentos”, em que será perguntado se o participante precisa de atendimento especializado. Caso necessite, é só selecionar a opção “Preciso” e clicar no botão “Próximo”. Na tela seguinte, a pessoa deve preencher as informações referentes à necessidade de recursos de acessibilidade e anexar a documentação correspondente, conforme previsto em edital, e clicar em “Próximo”.

Caso o participante não precise do atendimento especializado, deverá selecionar a opção “Não preciso” e apertar o botão “Próximo”.

A página seguinte é referente a opção de língua estrangeira. Nela, o participante deve escolher uma das opções (inglês ou espanhol).

A próxima etapa da inscrição é referente à situação escolar do aluno, na aba “Ensino Médio”. Nessa tela, o participante precisa escolher uma das opções correspondentes à realidade de seu ensino médio e seguir para as próximas telas, sempre clicando em “Próximo”.

Após informar a situação no ensino médio, o sistema abrirá a aba com o Questionário Socioeconômico, que tem 25 perguntas. A cada pergunta, basta selecionar uma das opções e clicar no botão “Próximo”.

No campo “Dados de Contato”, o participante deve informar seus telefones de contato (fixo e celular) e e-mail válidos. O Inep poderá utilizar o e-mail cadastrado para enviar ao participante informações relativas ao exame.

Agora, é hora de selecionar qual modelo de prova o participante deseja realizar — impressa ou digital. Essa opção não poderá ser alterada após a finalização da inscrição. Vale lembrar que o Enem Digital é exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou concluirá a etapa em 2021. Para a modalidade, estarão disponíveis recursos de acessibilidade, como prova ampliada, superampliada, sala de fácil acesso, intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e tempo adicional.

Selecionado o modelo de prova, o participante deve indicar a cidade e o estado em que deseja fazer as provas do Enem 2021. Esse campo pode ser alterado na Página do Participante até o encerramento das inscrições, às 23h59 do dia 14 de julho. Para o Enem Digital, o número de vagas é limitado.

No campo “Foto”, é preciso anexar uma foto do participante no sistema. Essa foto deve ser atual, pois pode ser usada pelo Inep para procedimento de identificação nos dias de realização do exame.

A última etapa da inscrição é uma página com todas as informações do participante. Nessa etapa, é importante conferir se as respostas estão corretas e, em seguida, clicar no botão “Enviar inscrição”. Se o participante não solicitou a isenção da taxa de inscrição ou teve o pedido reprovado, é importante lembrar de pagar a GRU Cobrança para ter a inscrição confirmada.