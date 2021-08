Enade: data de aplicação do exame é definida

Após algumas indefinições sobre a aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), a prova já tem data para acontecer: 14 de novembro. Diferente das edições anteriores, quando era realizado no último domingo do mês, este ano o exame será aplicado na 2ª semana de novembro.

“O Enade é um componente curricular obrigatório para o estudante. É uma forma de verificar a aprendizagem, através de uma autoavaliação do desempenho acadêmico, atestada na prova, além de validar a sua percepção no processo formativo com relação ao seu curso e instituição de ensino”, declara o gerente da Qualidade da Unit, professor Antônio Minoru.

“O exame proporciona uma nova maneira de enxergar a formação acadêmica e, consequentemente, a atuação profissional, pois a prova apresentará situações problemas em conhecimentos gerais (atualidades) e específicos (conteúdos do seu curso), que permitirão sua intervenção na solução destes”, acrescenta.

Segundo o gerente, uma das mudanças mais significativas para este ano foi a prorrogação do Ciclo III de 2021 para 2022, publicada na Resolução Nº 2, de 29 de junho. “A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) ratificou a sábia decisão da prorrogação. Em seguida, a Portaria 494/2021 estabeleceu o regulamento do Enade 2021 com os cursos do Ciclo II e a prorrogação do Ciclo III para 2022. Essas decisões foram muito importantes para a não realização de dois ciclos avaliativos em um único ano, pois havia uma ideia inicial de aplicação em dois finais de semana, assim como ocorre no Enem”, salienta.

Para Minoru, a decisão é fundamental para assegurar as medidas de biossegurança, além de um planejamento institucional mais focado em um grupo específico de cursos. “Apesar da mobilização nacional em torno da vacinação, ainda existe uma emergência sanitária em curso. Não seria sensato aplicar dois ciclos que, historicamente, contaram com mais de 1 milhão de estudantes em 2017 e 2018. Foram 537.360 e 550.845 inscritos, respectivamente. Acredito que estes números não seriam diferentes em 2021”, destaca.

“Mantendo apenas um Ciclo, poderemos focar nas ações norteadoras de engajamento, aprendizagem e no acolhimento dos estudantes nos diversos locais de aplicação de prova”, complementa.

Entre os cursos que serão avaliados no Ciclo II estão bacharelado em Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Design Gráfico, Educação Física e Sistemas de Informação; licenciatura em Ciências Biológicas, Educação Física, História, Letras-Inglês, Letras-Português, Letras-Português/Espanhol, Matemática e Pedagogia; além dos tecnológicos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores”, enfatiza.

“Toda a comunidade acadêmica ligada a estes cursos, nas modalidades EaD e Presencial, deve tomar conhecimento das diretrizes, procedimentos e prazos do exame. O Edital nº 36/2021 apresenta o cronograma, estrutura do exame, os estudantes habilitados, preenchimento do cadastro do estudante, enfim, temos no edital uma série de responsabilidades e corresponsabilidades”, comenta. “As coordenações já estão atuando no levantamento dos acadêmicos elegíveis para o Enade, bem como em uma programação voltada para a performance do estudante. Mas se o aluno se encaixa nos critérios descritos acima, até o dia 29 de agosto, último dia de inscrições para o Enade, já pode ir se preparando para uma experiência significativa”, finaliza Minoru.

Assessoria de Imprensa | Unit