Empresa de telecomunicações anuncia 400 vagas de emprego em Aracaju

Os candidatos devem ficar atentos aos requisitos para cada função disponível

A Brisanet Telecomunicações acaba de anunciar a chegada dos seus serviços em Sergipe e abre processo seletivo para mais de 400 vagas de emprego em Aracaju. As oportunidades são para cabista, instalador e reparador de telecomunicações, emendador de cabo de fibra óptica, técnico de redes e de telecomunicações, agente de coletas, PAPs (vendedores porta a porta), consultor de vendas corporativo, recepcionista, operador de caixa, auxiliar administrativo de escritório, dentre outras funções no âmbito comercial e operacional.

Todo o processo seletivo acontece visando a contratação de mão de obra local. A seleção conta com o preenchimento imediato de 120 vagas e, até o fim do ano, todas as 400 oportunidades de emprego devem estar ocupadas. Os interessados devem acessar o site www.brisanet.com.br na seção “Trabalhe Conosco”, onde poderão conferir todos os cargos já disponíveis e cadastrar o currículo de forma 100% online. Os candidatos devem ficar atentos aos requisitos de cada função descritos na página de carreiras da empresa.

Cronograma de contratações

A Diretora de Pessoas da Brisanet, Marcela Abelenda, explica que as vagas serão distribuídas num cronograma de contratações, sendo a maior parte compreendida no período de maio a setembro deste ano. “Além de gerar empregos e oportunidades de desenvolvimento profissional, nosso objetivo é atender em breve toda a capital, para isso vamos promover vagas tanto na área operacional quanto na comercial”, pontua a diretora.

A Brisanet tem atualmente mais de seis mil empregados, dos quais 2.800 foram contratados só no último ano. Além disso, a telecom, junto da Unifique, lidera o ranking de satisfação geral no quesito Banda Larga Fixa no Brasil, de acordo com o ranking da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Genuinamente nordestina, a empresa já atua em mais cinco estados da região, como Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.

Sobre a Brisanet

Com 22 anos de mercado, a Brisanet atua como provedora de internet via fibra óptica, TV por assinatura, streaming de música, telefonia fixa e móvel. A telecom nordestina promove inclusão social e tecnológica e, atualmente, já atende em mais de 200 cidades nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, totalizando mais de 650 mil assinantes, com uma estrutura de rede firmada em seu próprio cinturão digital de fibra óptica.

Fonte: Assessoria de imprensa