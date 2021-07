Empoderamento feminino como estratégia: artigo é publicado em seminário internacional 

“Com essa pesquisa, é possível compreender de que forma o vídeo publicitário faz uso do empoderamento feminino como estratégia mercadológica, além de entender o processo de ressignificação da expressão “como uma garota” por meio da análise do discurso”, declara a egressa do curso de Publicidade e Propaganda, da Universidade Tiradentes, Beatriz Oliveira Almeida, sobre a apresentação de sua pesquisa no Seminário Internacional Fazendo Gênero 12, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Intitulado “O empoderamento feminino como estratégia: estudo de caso do vídeo publicitário ‘Like a Girl’ da Always”, o estudo realizou uma análise do vídeo “Like a Girl”, da Always, lançado em 2014, abordando uma reflexão acerca da expressão “como uma garota”, associada, socialmente, à fraqueza ou à delicadeza atribuídas ao feminino.

“Por meio da Análise do Discurso (AD) de origem francesa, busca-se perceber como os sentidos são construídos a partir da materialidade do discurso publicitário, cuja importância vai além do consumo tangível, abrangendo também a circulação de significados em intrínseca relação com a realidade circundante e especialmente as vozes que ecoam nas redes, contribuindo para a construção de subjetividades”, explica a publicitária.

O presente artigo é uma adaptação do TCC de Beatriz, concluído no ano de 2019. Foi durante o período de finalização da graduação que a egressa da Unit percebeu seu interesse pela pesquisa científica e decidiu se aprofundar nessa área. A Prof.ª Dra. Silvia Dantas, da Unit, foi a coautora do artigo e sugeriu a apresentação no seminário. Com essa motivação por parte da docente, a egressa apresentou e publicou, pela primeira vez, sua pesquisa em um evento.

“Na Unit, tive a oportunidade de aprender com professores que incentivam a busca de conhecimento além da sala de aula e que contribuem para o desenvolvimento do pensamento crítico. Não há como falar desse assunto sem mencionar a professora doutora Sílvia Dantas. Ela foi a minha orientadora no TCC e até hoje me incentiva e me inspira a ir cada vez mais longe. Eu tenho uma imensa admiração por ela e, sem dúvidas, ela foi fundamental para que tudo fosse possível”, ressalta Beatriz.

Beatriz reforça, ainda, a relevância da participação da mulher na pesquisa científica. “Nós mesmas produzirmos conhecimento sobre essa temática é, sem dúvida, ainda mais significativo, importante e necessário. Além de minha vivência como mulher, a pesquisa também foi realizada sob a minha ótica como comunicóloga e redatora publicitária, ou seja, como também agente na produção dos discursos carregados de significado circulantes na sociedade. Também carrego uma proximidade com o vídeo publicitário ‘Like a Girl’, objeto de estudo, uma vez que fui atleta até a minha adolescência, especialmente de futsal, e percebi bem de perto o significado negativo associado a fazer algo “como uma garota”, cuja ressignificação é proposta pelo vídeo”, destaca a egressa da Unit.

Além de dar visibilidade a sua pesquisa, a sua participação no seminário foi importante por gerar contato com renomados mestres, doutores e pós-doutores, por meio dos importantes debates envolvendo a temática. Inspirada e, cada vez mais, interessada pela área da pesquisa, a egressa de Publicidade e Propaganda da Unit deseja seguir a carreira, almejando, atualmente, o mestrado.

