Emissão de CPF pode ser feita em qualquer agência dos Correios

O serviço de emissão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) está disponível em todas as agências dos Correios de Sergipe. Para brasileiros com idade entre 18 e 69 anos, é necessário apresentar título de eleitor, alistamento eleitoral, protocolo de inscrição ou certidão da Justiça Eleitoral atestando a não obrigatoriedade do alistamento eleitoral.

Para menores de 18 anos, a solicitação do CPF deve ser feita pelo representante legal, que pode ser pai ou mãe, tutor, curador ou responsável pela guarda judicial.