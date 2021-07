Emancipação Política de Sergipe: veja o que abre e o que fecha neste dia 8 de julho

O toque de recolher vale das 22h às 5h de quinta a sábado. Assim, os estabelecimentos devem encerrar as atividades até as 21h.

Veja a lista do G1 sobre o que abre e do que fecha:

As lojas do Centro de Aracaju estarão fechadas.

As atividades esportivas e de lazer no parque Augusto Franco (Sementeira) permanecem suspensas em virtude da vacinação pelo sistema drive-thru. O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, estará aberto ao público, das 6h às 18h.

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informou que funcionarão, das 7h às 18h, as quatro unidades básicas com atendimento exclusivo para os casos de síndromes gripais ou suspeitos de Covid-19. São elas: UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas); UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário); UBS José Machado de Souza (Santos Dumont) e UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa).

Os dois hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, incluindo os contêineres para atendimento exclusivo de síndromes gripais e suspeita de Covid-19 seguem com serviço 24h. Além da urgência clínica, a urgência odontológica ofertada no Hospital Fernando Franco também funcionará normalmente.

A primeira dose será aplicada no drive-thru do Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h. Ambos com cadastro e código no link.