Em noite catastrófica, Flamengo é atropelado pelo Internacional no Maracanã

Com uma atuação absolutamente irreconhecível, o Flamengo foi goleado pelo Internacional por 4 a 0 na noite deste domingo, no Estádio do Maracanã. Yuri Alberto marcou três vezes e Taison completou a goleada colorada no Rio de Janeiro.

Gabigol, que teve uma atuação bem discreta, foi expulso aos 15 minutos do início do segundo tempo após aplaudir ironicamente o árbitro da partida após receber um cartão amarelo. Essa foi a primeira derrota de Renato Gaúcho no comando do Flamengo. Até aqui, a equipe estava com 100% de aproveitamento com o novo comandante.

Após a goleada sofrida para o time colorado, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, para enfrentar o Olímpia, fora de casa, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América.

POR REDAÇÃO TUPI