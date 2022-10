Em jogo muito movimentado, Flamengo e Corinthians não saem do zero na ida da final da Copa do Brasil

Tudo igual na primeira metade da decisão da Copa do Brasil. Em confronto muito equilibrado e com várias oportunidades construídas, o Flamengo ficou no 0 a 0 com o Corinthians, na noite desta quarta-feira (12), em Itaquera, pela ida da final do torneio de mata-mata. O goleiro Cássio brilhou e fez lindas intervenções, principalmente na etapa complementar, para frear os cariocas. Um dos pendurados, João Gomes recebeu o terceiro cartão amarelo e não fica à disposição para o duelo de volta, daqui a uma semana, às 21h45, no Maracanã, que vai decidir com quem fica o troféu.

O Rubro-Negro dominou boa parte do primeiro tempo da partida, inclusive, criando boas chances de abrir o placar, em chutes de Pedro, cara a cara com Cássio, mandando para fora, e também de Gabigol, de longe e sem mira. Até que, a partir dos 30 minutos, o Timão entrou no jogo e passou a assustar. Autor das mais importantes conclusões dos mandantes, Yuri Alberto, aos 35 e 40, teve duas oportunidades para balançar a rede – uma saiu rente à trave direita de Santos e a outra acabou saindo mascada após bote de Thiago Maia.

Na volta do intervalo, o Flamengo retornou superior, com muita intensidade e agredindo bastante a defesa paulista, especialmente pelos lados do campo. Arrascaeta, de falta, quase anotou o gol, aos 2, porém, a tentativa subiu um pouco por cima do travessão. Na sequência, Cássio brilhou e espalmou duas lindas batidas de Gabigol e Éverton Ribeiro, afastando o perigo. Quando não conseguiu pular na bola, contou com a ajuda da trave na hora de parar uma bomba de David Luiz, aos 20.