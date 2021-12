Em dois meses, Centro de Saúde Ninota Garcia registra 3.200 atendimentos

O Ninota é referência em Sergipe para atendimentos de fisioterapia ortopédica, respiratória, neurofuncional, pediátrica e geriátrica

Em apenas dois meses, a clínica-escola do curso de Fisioterapia da Universidade Tiradentes (Unit) registrou 3.200 atendimentos. O Centro de Educação e Saúde Ninota Garcia atende pessoas assistidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e planos de saúde como Petrobras, Plamed e Correios.

As áreas de atendimento oferecidas no Ninota são voltadas para a reabilitação ortopédica, respiratória, neurofuncional, pediátrica e geriátrica. Mas, no ano de 2020, houve uma alta procura no setor de fisioterapia respiratória de pacientes acometidos pela covid-19.

De acordo o coordenador técnico da clínica, Rodrigo de Faro Silva, no momento, ocorreu uma diminuição na procura de fisioterapia respiratória, devido à estabilidade da propagação da doença. “O crescimento durante a pandemia do setor de fisioterapia respiratória foi gigante. Ainda são realizados os atendimentos desses pacientes pós-covid. Mas ele ainda não é o setor que mais tem atendimentos e que mais tem pacientes. O setor que mais tem pacientes é o de ortopedia”, disse.

O Centro de Saúde é referência em todo o estado no atendimento individualizado e humanizado aos pacientes com as mais diversas doenças. Lá, os pacientes são avaliados e têm acompanhamento de fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e nutricionista.

Desde o início da pandemia, foram adotadas todas as medidas de biossegurança contra a covid-19, visando a segurança tanto de pacientes quanto de profissionais e estudantes. “A clínica está funcionando normalmente. Tomando todas as medidas de precaução, utilização de álcool em gel e de máscaras. Todas as medidas sanitárias importantes estão sendo utilizadas para receber os pacientes, para também ter cuidado com os alunos”, enfatizou Rodrigo.

Localizado na avenida João Rodrigues, 200, no Bairro Industrial, em Aracaju-SE, o Centro de Saúde e Educação da Unit funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 18h. Os números para contato são 3218-2336 e 3218-2337. Também é possível entrar em contato pelo e-mail [email protected].