Em clima diferente, confira o que está em jogo no reencontro entre Flamengo e Galo

Na última partida entre as equipes, o Maracanã estava um ‘inferno’ no mata-mata da Copa do Brasil

Uma das maiores rivalidades interestaduais do futebol brasileiro, e que se reafirmou nas últimas temporadas, Flamengo e Atlético-MG se reencontram em um clima bastante diferente da última partida. Naquele 13 de julho, o Maracanã virou um “inferno” no duelo mata-mata pela vaga nas quartas da Copa do Brasil.

Se por um lado o Galo veio pro Rio com moral e a vantagem do jogo de ida, o time Rubro-negro estava bastante pressionado e encarou a partida como um divisor de águas. Com o 2 a 0 e virada da eliminatória ao apito final, as fases mudaram. E agora, o que está em jogo?

O resultado daquela noite influencia diretamente no embate deste sábado, no mesmo estádio. O Flamengo se consolidou com Dorival Jr, então recém chegado, e está em meio às finais da Copa do Brasil, competição que eliminou seu adversário. Entra em campo pelo Brasileirão com time reserva e busca um resultado positivo para “manter a paz” na véspera da grande final, próxima quarta (19), contra o Corinthians.

Enquanto isso, o Galo, com a eliminação, viu a Libertadores também cair por terra e entrou em uma série negativa no Campeonato Brasileiro. Fora até do G-6 e com o lugar ameaçado na fase de grupos da competição continental do próximo ano, portanto, encara a partida de hoje como uma “decisão”. O lateral Guga comentou.

“Mais uma decisão. A gente sabe da importância desse jogo, de vencer lá. Não só os três pontos, mas também é um jogo em que a rivalidade é muito grande. É importante sair de lá com a vitória porque isso nos dará mais um gás para esse final de campeonato. Vamos levar como uma decisão, foi o nosso pensamento desde o início da semana. O Cuca falou muito sobre isso” – declarou o atleta.

A bola rola às 20h30 e a expectativa é de mais um grande público no Maracanã. Até a noite de sexta (14), a última parcial indicava cerca de 40 mil ingressos vendidos antecipadamente.

A TUPI transmite com Luiz Penido, Gerson, Marcos Coelho e Thiago Veras.