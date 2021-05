Em ato heroico, piloto desviou de residências para salvar vidas

O acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, 6. A aeronave de pequeno porte, modelo RV 10, caiu em uma região de mangue no bairro Coroa do Meio, zona Sul de Aracaju. De acordo com moradores do local, que presenciaram o momento da queda, o piloto desviou das residências para não afetar e atingir outras vítimas.

Jordan Freitas é pescador e mora nas proximidades, de acordo com ele, a lama é muito funda e a aeronave pode ter caído com a ponta para baixo.

“Só dava pra ver os destroços, não vi ninguém, mas chances de vida não tinham”, afirma.

As informações preliminares apontam que o monomotor saiu do interior de Minas Gerais e veio trazer o dono da aeronave para Aracaju. Na decolagem, após deixar o passageiro, o piloto declarou emergência. Apenas ele estava na aeronave e não sobreviveu.

Logo depois da queda, diversos moradores tentaram ajudar, entraram no mangue, mas por conta do nível da lama e pelas condições da aeronave, pouco pôde ser feito. Relatos descrevem que no momento em que perdia o controle, o piloto tentava desviar das residências, uma forma de não fazer outras vítimas.

A maior parte do pequeno avião ficou submersa, há cerca de dois metros e meio de profundidade. O Corpo de Bombeiros informou que as buscas estão avançando e parte da cabine e dos bancos já foram acessados.

O Grupamento Tático Aéreo da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram presentes no resgate. As investigações serão conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de acidentes Aeronáuticos, o Cenipa.

Por Redação Portal A8SE