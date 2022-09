Eleições 2022: Confira a ordem de votação e baixe a “colinha”

No próximo dia 02 de outubro é a data para ir às urnas e escolher os gestores. Você já sabe a ordem de votação?

São cinco cargos em disputa: dois para o poder Executivo – Governador e Presidente da República – e três no poder Legislativo – Deputado Federal, Estadual e Senador.

Na hora de votar, para evitar a demora e longas filas, é importante estar atento à ordem. Além disso, é permitido levar uma colinha no momento da votação (baixe aqui um modelo).

Deputado Federal é o primeiro cargo a ser votado, que tem 4 dígitos, em seguida, Deputado Estadual, com 5 dígitos, Senador, com 3 dígitos, Governador e Vice-Governador, ambos com 2 dígitos, por fim, Presidente e Vice-Presidente da República, com 2 dígitos.

Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza um simulador de votação na urna eletrônica para as Eleições 2022. Clique AQUI e acesse.

Por redação Portal A8SE