ELEIÇÕES 2021 – OAB SECCIONAL SERGIPE

A temperatura está subindo na eleição para a presidência da OAB do Estado de Sergipe, agendada para dia 16/11/2021, no período contínuo das 10h às 18 horas, a qual conta com mais de sete mil advogados filiados aptos a votarem, e orçamento anual aproximado de 5,5 milhões de reais.

O Portal Tobiense tem acompanhado de perto as eleições para a OAB Seccional Sergipe, notadamente com a confirmação do nome de Danniel Costa como candidato à Presidente da OAB/SE que unificou a oposição. Em suas últimas entrevistas ele destacou a necessidade da OAB assumir o seu protagonismo. O Candidato da CHAPA 2: “NOVA ORDEM”, ressaltou a necessidade de combater os honorários aviltantes, defender as prerrogativas da advocacia, defender o tratamento digno à classe, retomar o histórico e imprescindível protagonismo social, afirmando que mudar é imperativo e inevitável.

Em lado oposto, há o candidato à reeleição Inácio Krauss, o qual optou pelo comportamento mais defensivo, com reduzida participação em entrevistas e nos demais meios de comunicações. Em diversos discursos, ele se apoia em seu material de campanha, apresentando que a pandemia causada pela COVID-19 dificultou a vida do advogado, assim como a própria OAB.

Todavia, a retórica da pandemia tem sido a justificativa do atual Presidente para tentar maquiar a avalanche de promessas feitas em 2018 que não foram cumpridas? A tão aguardada Regional Tobias Barreto, não sequer saiu da cartilha de 2018? A Regional de Estância iniciou a “todo vapor” com cerca de três operários? Por qual motivo não houve luta para inserir a advocacia no rol de prioridades de vacinação, nos programas de imunizações? Qual é o Saldo em conta bancária da OAB? (caixa preta que não deixam ser aberta).

Impende registrar que em 01 de junho de 2021, a Escola Musical Lira (Tobias Barreto) foi agraciada com a vacinação dos músicos maiores de 18 anos, imunizantes da COVID-19, ao mesmo tempo em que a advocacia tobiense permaneceu sem as doses de esperanças, mesmo sendo uma atividade essencial que não parou na pandemia.

Estes e outros questionamentos torna uma tarefa não fácil, árdua a manutenção de um agrupamento que permanece há aproximadamente 20 anos no poder, com um crescente grau de inércia e omissão, permanecendo deitado eternamente em berço esplendido.

