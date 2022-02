Economia – Saque do abono salarial vai até 31 de março

O pagamento do abono salarial para os trabalhadores da inciativa privada que nasceram em janeiro começa na terça-feira (8) e vai até 31 de março, para os nascidos em dezembro.

Normalmente, o benefício é pago ao longo de todo o ano, mas agora vai se concentrar em dois meses.

“Nós vamos pagando a cada três dias úteis, com tranquilidade”, disse. O saque do abono podo ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, nas agências do banco ou nas lotéricas. É mais uma notícia importante para a economia, porque nós teremos mais dinheiro [circulando] e este recurso do abono ele é integralmente consumido, ou seja, 100% do que nós vamos pagar deve girar na economia”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O presidente também disse que o auxílio gás começará a ser pago no dia 14 de fevereiro para quem tem o NIS 1 e seguirá o mesmo cronograma do Auxílio Brasil. “Primeiro o NIS [Número de Identificação Social] 1 e vai até o NIS 0. O pagamento do auxílio gás ocorre junto com o Auxílio Brasil”, afirmou.

Veja o calendário de pagamento do abono salarial de 2022

Cerca de 22 milhões de brasileiros recebem, neste ano, o abono salarial, com valor total de mais de R$ 20 bilhões, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Trabalhadores do setor privado receberão o abono salarial deste ano no período de 8 de fevereiro a 31 de março, pela Caixa. Para servidores públicos, militares e empregados de estatais, inscritos no Pasep, o pagamento vai de 15 de fevereiro a 24 de março, pelo Banco do Brasil. Confira o calendário elaborado pela Agência Brasil..

