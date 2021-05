Economia: Governo antecipa 13º dos aposentados em duas parcelas

Depósitos da primeira parcela serão feitos até o dia 8 de junho, de acordo com o número final do benefício. Segunda parcela será paga entre 24 de junho e 7 de julho.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar no dia 25 de maio a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. O pagamento, que em geral costuma ocorrer em julho, foi antecipado novamente neste ano por conta da pandemia de coronavírus.