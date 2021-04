EaD: modalidade auxilia realização de sonhos

Entre plantões e tarefas domésticas, Bonifácia Jurema Correia assiste às aulas e faz trabalhos acadêmicos do curso de Pedagogia. Aluna do polo EaD de Tobias Barreto, Bonifácia mora em Itapicuru (Bahia) e segue firme no sonho de conquistar o diploma graças à modalidade de ensino a distância.

Com cinco filhos e trabalhando cumprindo escala de 24 horas com dois dias de folga, ela conta que precisou do apoio da família e de organização para continuar estudando.

“Escolhi Pedagogia porque me identifico com a área, quero ensinar e mostrar que com determinação somos capazes de tudo. Trabalho na Prefeitura de Itapicuru e nem sempre é fácil estudar, é preciso força de vontade porque é luta”, diz.

Aluna do sétimo período, Bonifácia afirma que encontrou preconceito no início da jornada acadêmica e que contou com apoio da Instituição. Questionada sobre a modalidade EaD, ela afirma que só é possível estar na universidade por conta do ensino a distância, já que reside longe do campus e precisa conciliar muitas tarefas.

“Muitas vezes, saio do plantão e vou fazer trabalho da faculdade. Quando tenho aula e estou de plantão, levo o notebook. Tive vontade de desistir em muitos momentos, me perguntei o que estava fazendo ali. Meus filhos me ajudam muito, tive muito apoio da coordenação também”.

Mesmo com jornadas múltiplas, desistir não está nos planos. “Escolheria de novo a Unit porque são parceiros. Tudo na vida é determinação. Quando tenho uma folguinha, já adianto alguma coisa e assim vou concluir o curso”.

Coordenação

A coordenadora do polo Tobias Barreto, Ana Paula Correia, defende a flexibilidade do EaD, que permite que o aluno utilize o tempo disponível para assistir às aulas, sem precisar de horário fixo.

“O EaD oferta cursos com valores acessíveis e que os estudos aconteçam dentro do horário que o aluno tem disponível. Grande parte dos nossos alunos já estão com a vida familiar constituída, com o orçamento curto e sem tempo para se deslocar para realizar cursos presenciais. Ou seja, no EAD o aluno terá baixo custo de investimento, flexibilidade nos horários de estudo e conhecimento de qualidade”.

Metodologias



A Universidade Tiradentes oferta três metodologias de Ensino a Distância: cursos online, semipresenciais e híbridos.



Os cursos online estão voltados para alunos que precisam de mais flexibilidade e que devem se preocupar com a presencialidade nos polos apenas para realização de avaliações, ou de acordo com o curso, se precisar uma atividade de extensão, uma atividade de iniciação científica ou uma atividade de estágio.

Para os cursos semipresenciais, o aluno vai precisar de dedicação, pelo menos, de uma vez na semana, para comparecer ao polo para fazer uma atividade de tutoria. “Nessa atividade um tutor presencial vai desenvolver um plano de atividade supervisionado. Para os cursos online essa atividade acontece por meio do Google em um momento síncrono, com um tutor virtual”, explica Karen Sasaki, Professora e gerente acadêmica de EAD da Unit.

Já os cursos híbridos têm a parte teórica, que é virtualizada, com todos os recursos disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem, e parte prática que vai exigir do aluno, uma presencialidade de até três vezes por semana para realizar essas atividades, exemplo disso são os cursos de Biomedicina, Estética e Educação Física.

Assessoria de Imprensa | Unit