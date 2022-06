É São João! E o Home Center Ferreira Costa não poderia deixar essa data tão gostosa passar em branco

O Home Center recebe uma Feirinha com comida típica junina, em seu Mall, até o próximo dia 26 de junho.

Com o objetivo de auxiliar os profissionais autônomos do setor, o Home Center Ferreira Costa organizou em seu Mall, que fica localizado no térreo da loja, uma feirinha com comida típica junina. Uma oportunidade para degustar e conhecer a culinária de diferentes regiões do Brasil.

O evento acontece até o dia 26 de junho, das 09h às 19h. Quem for frequentar o local, encontrará milho cozido, canjica, bolo de milho, fubá, pamonha, bolos, beiju, pipoca gourmet, licor e muitas outras delícias que encontramos na época, com preços em conta a partir de R$3.

E para quem quer além de saborear as comidinhas de São João e preparar uma linda mesa-posta com essas delícias, na loja, você encontra vários produtos para montar uma linda mesa-posta para receber amigos e familiares nessa data tão importante para os nordestinos.

Sobre a Ferreira Costa:

Com 137 anos de história, a Ferreira Costa, maior Home Center do Nordeste, está presente nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, levando ao consumidor mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração. Além de suas oito lojas, a Ferreira Costa também possui o e-commerce www.ferreiracosta.com, com entrega para todo Brasil.